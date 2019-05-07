НБУ снизил курс доллара [ Редактировать ]
На среду, 8 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,34 грн/доллар, что на 15 копеек ниже, по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 8 мая установлен на таком уровне: 2634,002 гривен за 100 долларов (-15,59 гривен).
При этом курс доллара на 7 мая составляет 2649,592 гривен за 100 долларов.
Скриншот (bank.gov.ua)
Ранее мы также сообщали о том, что курс криптовалют стремительно растет.
по теме
Цены на продукты: что ожидает украинцев в мае
Эксперты рассказали, как сезонные тенденции проявятся в этом году
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 6 мая
В понедельник, 6 мая, розничные цены на бензин и дизельное топливо изменились
В Украине выросла средняя пенсия: какими стали выплаты
Средний размер пенсии по состоянию на 1 апреля увеличился
Украинцам в мае раздадут дополнительные деньги: кому повезет
В мае 2019 года украинцам раздадут разовую денежную помощь
НБУ озвучил прогноз мировых цен на нефть и газ
Мировые цены на нефть будут колебаться, а стоимость природного газа будут медленно расти