На среду, 8 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,34 грн/доллар, что на 15 копеек ниже, по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 мая установлен на таком уровне: 2634,002 гривен за 100 долларов (-15,59 гривен).

При этом курс доллара на 7 мая составляет 2649,592 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Ранее мы также сообщали о том, что курс криптовалют стремительно растет.