Вітання з усього світу приймають новоспечені батьки принц Гаррі та Меган Маркл. У подружжя народився первісток. Він став наймолодшим претендентом на престол.

Як святкує Велика Британія та коли світу покажуть малюка - у матеріалі Світлани Чернецької.

Букінгемський палац з гордістю сповіщає про народження королівського хлопчика в герцога та герцогині Сассекських. "Боже, благослови Америку! Боже, бережи королеву!"

Від учора у Віндзорі триває святкування. Це найвизначніша подія від часу королівського весілля рік тому. Як і тоді, у місті зібралися журналісти з усього світу.

Та найбільше уваги до народження первістка - у Сполучених Штатах. Меган Маркл тут добре відома завдяки акторській кар'єрі та благодійній роботі.

"Це фантастично, що ми додали афро-американський елемент до королівської сім'ї. Це прекрасна новина, що ми маємо темношкіре королівське маля", - заявив Шон Каванаг, співвласник кав'ярні в Нью-Йорку.

Завтра малюка мають показати світові, - це пообіцяв принц Гаррі після народження сина. Тепер вже відомо, що пологи викликали штучно. Майже на тиждень пізніше, ніж очікувалось. Тож Меган Маркл довелося відмовитись від народження дитини вдома і поїхати до приватної лікарні в Лондоні.

Тим часом біля воріт Букінгемського палацу величезна черга. Тисячі людей приходять сюди - щоби побачити офіційне повідомлення про народження наймолодшого члена королівської сім'ї. Спеціальний позолочений пюпітр стоятиме тут лише до вечора.

З усього світу молодій сім'ї шлють привітання. Так само, як і подарунки. Втім, принц Гаррі та Меган попросили не купувати іграшки чи одяг, натомість робити пожертви для дитячих благодійних організацій.

"Не так давно це сталося зі мною, тож я пам'ятаю, який це особливий момент. Від імені Нової Зеландії ми зробили пожертву для фонду, який дарує пакунки для малюків сім'ям, які потребують допомоги. Також ми висадимо десять дерев на честь народження королівської дитини", - зазначила Джасінда Ардерн, прем'єр-міністр Нової Зеландії.

Ім'я для новонародженого подружжя досі не вибрало. Тож британці розглядають різні варіанти. Наразі серед найпопулярніших: Александр, Джеймс та Артур.

"Якщо ви поставите 10 фунтів на ім'я Александр, то у разі виграшу отримаєте 330 фунтів. Тож багато хто тримає кулаки саме за це ім'я. А минулої ночі новим фаворитом став Спенсер", - зазначила Кейті Бейліс, речниця букмекерської контори.

Спенсер - дівоче прізвище матері принца Гаррі. І багато хто вважає, що це ім'я стало би даниною пам'яті леді Діані. Втім, дуже можливо, що принц Гаррі та Меган Маркл оберуть сучасніше ім'я.

"Я думаю, що вони виберуть щось традиційне, але на американський манер. Щось типу Престон", - переконана Брі Вілморт, туристка зі США.

На відміну від батька, малюк не отримав титул принца при народженні. Ймовірність його сходження на трон є низькою, тож він буде графом. Утім, якщо королева захоче, то зможе видати особливе розпорядження і подарувати восьмому правнуку титул принца.