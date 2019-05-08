У літаку "Sukhoi Superjet 100", який зазнав аварії в російському "Шереметьєво", могли використовувати легкозаймистий пластик, - про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Матеріал для обшивки повинен бути вогнетривким і не токсичним. Однак проведена експертиза у вцілілій носовій частині літака показала, що матеріал не відповідав цим вимогам. Також підозрюють, що лайнер перед експлуатацією не пройшов випробувань на міцність.