Авіакатастрофа в "Шереметьєво": фахівці зробили невтішні висновки [ Редактировать ]
У літаку "Sukhoi Superjet 100", який зазнав аварії в російському "Шереметьєво", могли використовувати легкозаймистий пластик, - про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Матеріал для обшивки повинен бути вогнетривким і не токсичним. Однак проведена експертиза у вцілілій носовій частині літака показала, що матеріал не відповідав цим вимогам. Також підозрюють, що лайнер перед експлуатацією не пройшов випробувань на міцність.
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