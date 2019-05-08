Генеральная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых убийстве общественной активистки из Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"ГПУ 07.05.2019 утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось ГСУ СБУ в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активистки Гандзюк", - написала Сарган в Twitter.

Как известно, ГПУ изменили подозрение пяти лицам, которые обвиняются в нападении на Гандзюк. В частности, ранее были сообщены подозрения по части 2 статьи 28 (Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) изменено части 2 статьи 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения).

Изменили подозрение Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку. Также прокуратура изменила подозрение предполагаемым организаторам убийства Сергею Торбину и Игорю Павловскому, над которым идет суд.

Также ранее Генеральная прокуратура Украины объявила новое подозрение главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.