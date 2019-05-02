Подозреваемого в организации убийства Гандзюк выпустили из СИЗО [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
Подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязанностью носить браслет. Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.
"Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет", - уточнил Найем.
Напомним, 24 апреля Шевченковский районный суд города Киева постановил отказать защите Павловского в ходатайстве об изменении меры пресечения.
Также ранее Генеральная прокуратура Украины объявила новое подозрение голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.
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