Подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязанностью носить браслет. Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.

"Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет", - уточнил Найем.

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Напомним, 24 апреля Шевченковский районный суд города Киева постановил отказать защите Павловского в ходатайстве об изменении меры пресечения.

Также ранее Генеральная прокуратура Украины объявила новое подозрение голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.