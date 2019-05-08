Якщо влада позбавить пенсій і соціальних виплат жителів Донбасу - це лише поглибить кризу в країні - вважає Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя". Така ініціатива уряду суперечить Конституції та міжнародним зобов'язанням щодо захисту прав людини, зауважив політик. І якщо влада піде на цей антиконституційний і антигуманний крок, "Опозиційна платформа - За життя" буде оскаржувати це в суді.

Повернути мир в Україну та зупинити репресії проти українських громадян зможе тільки нова парламентська коаліція і новий уряд народної довіри - наголосив Бойко.