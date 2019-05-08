Мужчина укусил змею и умер [ Редактировать ]
Житель Индии умер после того, как укусил змею. Инцидент произошел в штате Гуджарат, сообщает "Сегодня".
70-летний Парват Гала Бария работал на своей ферме, когда его укусила змея. В приступе ярости он схватил пресмыкающееся и откусил от него кусок, после чего потерял сознание и упал. Его доставили в государственную больницу города Лунавада в северной части штата Гуджарат, где Бария скончался спустя несколько часов.
По словам родственника Барии, он сразу сжег змею и привез останки в больницу вместе с пострадавшим.
Змеи нередко нападают на людей. Ранее известного российского певца укусила змея. Также сообщалось, что мальчик искупался со змеями.
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