Житель Индии умер после того, как укусил змею. Инцидент произошел в штате Гуджарат, сообщает "Сегодня".

70-летний Парват Гала Бария работал на своей ферме, когда его укусила змея. В приступе ярости он схватил пресмыкающееся и откусил от него кусок, после чего потерял сознание и упал. Его доставили в государственную больницу города Лунавада в северной части штата Гуджарат, где Бария скончался спустя несколько часов.

По словам родственника Барии, он сразу сжег змею и привез останки в больницу вместе с пострадавшим.

Змеи нередко нападают на людей. Ранее известного российского певца укусила змея. Также сообщалось, что мальчик искупался со змеями.