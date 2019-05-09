В четверг, 9 мая, в Киеве действующий президент Украины Петр Порошенко в День победы над нацизмом во Второй мировой войне - 9 мая принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы. Трансляция велась на странице президента в Facebook.

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Кроме Петра Порошенко, в церемонии приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Министр обороны Украины Степан Полторак, Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний и другие.

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