Петр Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 9 мая, в Киеве действующий президент Украины Петр Порошенко в День победы над нацизмом во Второй мировой войне - 9 мая принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы. Трансляция велась на странице президента в Facebook.
Кроме Петра Порошенко, в церемонии приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Министр обороны Украины Степан Полторак, Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний и другие.
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