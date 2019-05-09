В Киеве прошла акция "Первая минута мира": что говорил Порошенко [ Редактировать ]
В Украине 8 мая состоялась памятная акция - "Первая минута мира", посвященная годовщине окончания Второй мировой войны.
Акция прошла в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне. В ней принял участие президент Украины Петр Порошенко.
По словам главы государства, несколько поколений украинцев выросло на тщательно отретушированной версии Второй мировой войны.
"На нашем континенте смолкли выстрелы самой кровавой войны в истории человечества. 65 млн убитых, из них украинцев - от 8 до 9 млн. Несколько поколений выросли на тщательно отретушированной версии. И за время независимости мы ничего не забыли. Ничего не отреклись того, что было правдой. Но буквально за последние годы открыли для себя много новых страниц трагической истории, которая по-прежнему очень тщательно и старательно от нас скрывалась и замалчивалась", - заявил Порошенко.
К памяти о жертвах украинского народа во Второй мировой войне добавилась память о тысячах погибших в результате российской агрессии.
"Напоминание о первой минуте мира имеет особое значение. Для Украины это минута надежды так же, как и минута памяти. Мы хотим мира и мы верим, что заставим агрессора уйти с нашей земли. И тогда в эту минуту в Украине и во всей Европе будет настоящая тишина, без обстрелов, без потерь", - сказал Порошенко.
Он еще поблагодарил украинских военнослужащих за мужество в защите страны от российской агрессии.
Накануне Петр Порошенко ввел в действие важное решение СНБО, а также президент сменил командующего ООС.
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