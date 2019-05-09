В Великобритании местная жительница угадала имя первенца принца Гарри и Меган Маркл и выиграла более 18 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше $23 тысячи). Об этом сообщает bookmakers.tv.

Она положила всего 120 фунтов при ставке 150/1. Выигранные деньги она намерена откладывать для своего внука, которого как раз и зовут Арчи.



"Я сделала такую дерзкую ставку, потому что наделялась, что мой Арчи принесет мне удачу", - сказала старушка.



Британские букмекеры уже заявляют, что назвав своего сына Арчи, герцог и герцогиня Сассекские преподнесли один из самых больших сюрпризов в истории ставок относительно королевской семьи, ведь имя Арчи было тотальным аутсайдером. Например, в букмекерской конторе Ladbrokes на него было сделано всего 60 ставок на сумму 100 фунтов стерлингов, отмечает Daily Mail.

Ранее появились подробности рождения сына принца Гарри и Меган Маркл. А отец Меган Маркл впервые рассказал о внуке, а также герцогиня Сассекская высказалась о Кейт Миддлтон.