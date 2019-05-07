Отец Томас Маркл отметил, что Меган и малыш чувствуют себя хорошо, передает "Униан".

Читайте также Как может выглядеть ребенок Меган Маркл и Гарри: появился портрет

И он чувствует гордость за то, что его внук рожден в королевской семье. "Я уверен, что он вырастет, чтобы служить короне и народу Британии с благодатью, достоинством и честью", - сказал Томас Маркл.

Также он добавил, что поздравляет дочь и желает новорожденному счастья и здоровья. "Боже, благослови ребенка, а я желаю ему здоровья и счастья", - отметил отец Меган.

Напомним, в понедельник, 6 мая, у британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган родился мальчик.