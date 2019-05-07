Отец Меган Маркл впервые рассказал о внуке [ Редактировать ]
Отец Томас Маркл отметил, что Меган и малыш чувствуют себя хорошо, передает "Униан".
И он чувствует гордость за то, что его внук рожден в королевской семье. "Я уверен, что он вырастет, чтобы служить короне и народу Британии с благодатью, достоинством и честью", - сказал Томас Маркл.
Также он добавил, что поздравляет дочь и желает новорожденному счастья и здоровья. "Боже, благослови ребенка, а я желаю ему здоровья и счастья", - отметил отец Меган.
Напомним, в понедельник, 6 мая, у британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган родился мальчик.
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