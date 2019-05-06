Меган Маркл родила: появились первые подробности [ Редактировать ]
В понедельник, 6 мая, Букингемский дворец подтвердил, что у герцогини Сассекской Меган Маркл родился мальчик.
Он появился на свет в 5 часов 26 минут, его вес - 3,3 кг. Мать и новорожденный ребенок чувствуют себя прекрасно.
СМИ отмечают, что в нарушение королевской традиции последних десятков лет родители малыша не появятся с младенцем на руках сразу же после родов. Первые фото малыша Меган и принца Гарри мир увидит 8 мая.
Her Royal Highness The Duchess of Sussex was safely delivered of a son at 0526hrs.— The Royal Family (@RoyalFamily) 6 мая 2019 г.
The baby weighs 7lbs 3oz and The Duke of Sussex was present for the birth.
Read the full announcement here: https://t.co/RCUFjQG8pe
В официальном заявлении от дворца не упомянули, была ли Дориа Рагланд вместе с роженицей:
Мать герцогини вне себя от радости после появления ее первого внука и сейчас находится в коттедже Фрогмор с их королевскими высочествами.
В сообщении королевской семьи отмечается, что принц Гарри присутствовал при родах.
Новоиспеченный папа принц Гарри уже успел прокомментировать появление на свет своего первенца.
"Мать и младенец чувствуют себя отлично. Это поразительный опыт, я даже не мог представить себе подобное. Как женщины делают это - выше моего понимания, но мы оба счастливы и благодарны за поддержку и любовь", - отметил Гарри.
Ранее мы писали о том, что принц Гарри бросит Меган Маркл с ребенком и уедет из Великобритании. Также сообщалось о том, что в Британии были уверены, что Меган Маркл уже родила.
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