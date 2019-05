В понедельник, 6 мая, Букингемский дворец подтвердил, что у герцогини Сассекской Меган Маркл родился мальчик.

Он появился на свет в 5 часов 26 минут, его вес - 3,3 кг. Мать и новорожденный ребенок чувствуют себя прекрасно.

СМИ отмечают, что в нарушение королевской традиции последних десятков лет родители малыша не появятся с младенцем на руках сразу же после родов. Первые фото малыша Меган и принца Гарри мир увидит 8 мая.

Her Royal Highness The Duchess of Sussex was safely delivered of a son at 0526hrs.

The baby weighs 7lbs 3oz and The Duke of Sussex was present for the birth.

