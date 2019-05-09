Наташа Королева показала стройные ноги в суперкоротком платье (фото) [ Редактировать ]
Похудевшая певица Наташа Королева вышла на сцену в ультракоротком платье.Во время тура по городам Германии певица не скрывала своей фигуры, представ перед зрителями в новом образе, пишет oane.ws.
Артистка отправилась в турне по городам Германии, показав зрителям новую программу. Поклонники выжили множество видео и фото с концертов, отмечая, что очень довольны увиденным.
Мы #бандакоролевой👍🤘 и сама @koroleva__star очень рады , что зрители выходя после концерта, благодарили нас за праздник, который мы подарили. Мы очень старались . Каждый участник нашей команды - это кладезь таланта и индивидуальности. Спасибо нам всем за то, что общие пазлы сложились - зритель+ артист!!!!! Мы счастливы!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏👏😍👍👍😍👍👍👍🇩🇪+🇷🇺 @koroleva__star @dasher_tsiurko @tedgar01 @annpopsy @vantucio @elizaveta.oston @bronislav_bakhmatov @du_sono @riannabartuli @gan_gana @andreygirnyk @bassjohny @orestik #ягодка🍒 #символюности #наташакоролева #гастроли2019
Допис, поширений Марина 🐝 (@marinochkanarinskaya)
Многие отметили ее заметно улучшившийся внешний вид и постройневшую фигуру.
Ранее Королева испугала поклонников результатом пластики.
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