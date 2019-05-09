Похудевшая певица Наташа Королева вышла на сцену в ультракоротком платье.Во время тура по городам Германии певица не скрывала своей фигуры, представ перед зрителями в новом образе, пишет oane.ws.

Артистка отправилась в турне по городам Германии, показав зрителям новую программу. Поклонники выжили множество видео и фото с концертов, отмечая, что очень довольны увиденным.

Многие отметили ее заметно улучшившийся внешний вид и постройневшую фигуру.

Ранее Королева испугала поклонников результатом пластики.