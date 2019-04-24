"Забыла юбку надеть?": Наташа Королева шокировала поклонников [ Редактировать ]
Скандально известная поп-певица Наташа Королева нарвалась на критику фанатов из-за экстремально короткого платья.
45-летняя знаменитость на своей странице в Instagram выложила ролик, в котором она исполнила свой хит 90-х "Синие лебеди".
Поклонники обратили внимание, что для выхода на сцену певица выбрала неуместно короткое платье, которое, вместо того, чтобы подчеркнуть достоинства ее фигуры, наоборот - акцентировало внимание на недостатках.
"Забыла юбку надеть?", "Пора бы платьишко и подлиннее!", "Выгодный фасончик, радость для жирненьких боков", "Классная, но вот ноги пухлые…", "Чем больше лет, тем юбки короче", - писали фаны.
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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)
Раньше сообщалось о том, что Наташа Королева поздравила Зеленского с победой. А обнаженный муж Наташи Королевой ошарашил публику.
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