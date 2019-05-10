Далеко не каждый человек может похвастаться крепкими нервами. Однако эти знаки зодиака обладают самыми крепкими нервами, передает dpchas.com.ua.

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Телец

Представители первого из земных знаков отличаются устойчивой нервной системой, которая не позволяет им суетиться и пребывать в состоянии нервного возбуждения. Звезды наделили Тельцов величайшим терпением, стойкостью к стрессам, эмоциональной устойчивостью и стабильностью. Они крайне редко жалуются, по внешним признакам и поведению трудно догадаться о внутреннем состоянии Тельца.

Козерог

Представители этого знака обладают поистине железными нервами и огромной жизненной энергией. Они настолько сдержаны в проявлении эмоций, что окружающие часто считают их холодными, надменными людьми. Но с присущим ему хладнокровием, Козерог игнорирует мнение толпы и продолжает настойчиво идти своим путем.

В экстремальных ситуациях Козерог никогда не теряет голову, а благодаря крепким нервам принимает здравое, взвешенное решение. Его нервная система не только устойчива к длительному воздействию внешних раздражителей, но и отличается способностью быстро переходить от возбуждения к спокойствию в критических ситуациях. Это обеспечивает Козерогу высокую адаптацию и устойчивость в трудных жизненных обстоятельствах.

Весы

Уравновешенные представители данного знака также претендуют на звание людей с крепкими нервами. За внешней невозмутимостью они скрывают внутренние сомнения и нерешительность. Весы предпочитают неторопливую, размеренную жизнь, наполненную гармонией и равновесием. Нельзя сказать, что они очень успешно противостоят стрессам, скорее умело избегают раздражающих ситуаций.

Дева

Природа наделила представителей этого знака крепкой нервной системой. Только благодаря стальным нервам Девы успешно преобразуют окружающий их хаос в идеальный порядок. Иногда они приходят в отчаяние из-за того, что мир слабо поддается усовершенствованию. Но, собравшись с силами, они продолжают свой титанический труд. Устойчивая нервная система наделяет Дев способностью к усердной, кропотливой работе, требующей сосредоточенности и внимания.

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