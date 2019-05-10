Смертельное ДТП в Харькове: в деле Зайцевой намечается новый скандал [ Редактировать ]
Дело о резонансном ДТП в Харькове так и не пришло к логическому завершению. Елена Зайцева просит в апелляции новый приговор - пять лет, но с отбыванием срока условно. Пока же она читает тома дела, с которыми не успела ознакомиться за год судебных разбирательств с момента аварии, что задерживает рассмотрение апелляции второго участника аварии Геннадия Дронова. Стали известно о перспективах резонансного дела.
Уже полтора года тянется разбирательство в причинах страшной аварии на ул. Сумской, которое произошло 18 октября 2017 года и унесло жизни шести человек, а еще пятеро пешеходов получили тяжелые травмы. 26 февраля Киевский райсуд приговорил Елену Зайцеву и Геннадия Дронова к 10 годам заключения, а в марте они подали апелляционные жалобы. Правда, рассматривать их не начали, поскольку Зайцева ознакомилась только с первым томом дела из 13-ти и все еще продолжает читать дело. А недавно стало известно, что защита Зайцевой просит изменить вердикт.
"Смягчить Зайцевой наказание до пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года. А также применить требования ст. 75, 76 ("Освобождение от отбывания наказания с испытанием" и "Обязанности, возлагаемые судом на лицо, освобожденное от отбывания наказания с испытанием" - ред.) - освободить ее от основного наказания с определением испытательного срока на рассмотрение суда. В переводе на человеческий язык - это пять лет условно", - объяснила нам адвокат потерпевших Лариса Матвеева.
Ранее Дронов выдвинул новые требования. До этого Зайцева выступила с заявлением.
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