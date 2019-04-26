Виновница кровавого ДТП в Харькове осенью 2017 года, в котором погибло пять человек, Елена Зайцева, приговоренная к 10 годам лишения свободы, намерена обжаловать свой приговор. Об этом в Facebook сообщила журналист Татьяна Доцяк.

Доцяк пишет, что Зайцевой непонятна степень ее вины, и за какие именно действия она получила 10 лет.

Также ей непонятно, на какой сигнал светофора она выехала на перекресток - желтый или красный.

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В апелляции, по информации журналистки, обвиняемая намерена предъявить следующее:

Зайцева уверена, что заканчивала проезд перекрестка, как того требуют правила дорожного движения, а именно - не прибегая к экстренному торможению, двигалась дальше для сохранения безопасности дорожного движения.

Зайцева уверена: если бы не Дронов, то она бы проскочила.

После удара автомобилей действовала непреодолимая сила.

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Виновна только в превышении скорости.

Зайцевой непонятно: она столкнулась с Дроновым или он сам в нее врезался и помешал завершить безопасный маневр. Хотя она уверена, что все же с ее стороны был безопасный маневр на перекрестке.

Степень вины своей и Дронова Зайцева оценивает: 70 - Дронов и 30 - она.

Просит отменить приговор. Новый приговор назначить до 5 лет лишения свободы и отпустить «условно».

Гражданские иски разделить также 70 на 30.

К тому же Зайцевой непонятно, на какой сигнал светофора выехал Дронов. Дронов якобы "догонял" Зайцеву. Обвиняемая считает, что Дронову также безосновательно назначено суровое наказание.

Как пишет Доцяк, сейчас именно Зайцева продолжает читать материалы дела. Этим она может нарушать право Дронова на обжалование. Ведь участника два, и пока она читает, он ждет.

Напомним, 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова вынес приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дрону по делу о смертельном ДТП жертвами которого стали 6 человек. Во время слушания Зайцевой стало плохо.