Венесуэла снова открывает границу с Бразилией [ Редактировать ]
Вице-президент Венесуэлы по экономике Тарек Эль Айссами заявил, что Венесуэла вновь открывает свои границы с Бразилией и карибским островом Аруба. Об этом пишет Reuters.
В то же время правительство Арубы заявило, что не считает повторное открытие "подходящим".
"Мы хотим, чтобы пограничный регион был мирным. Мы получили заверения в том, что наш суверенитет будет соблюдаться и что не будет вмешательства в вопросы, которые должны решаться венесуэльцами", - сказал Эль Айссами.
Напомним, правительство президента Николаса Мадуро закрыло эти границы в феврале на фоне оппозиционной кампании по доставке гуманитарной помощи в страну, которая страдает от гиперинфляционного экономического коллапса на фоне борьбы за власть между Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
Ранее мы писали о том, что в Венесуэле протестующих давили бронемашинами.
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