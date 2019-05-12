В России взорвался жилой дом: есть погибшие (фото) [ Редактировать ]
В двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.
В результате происшествия погибли два человека, еще двое госпитализированы. Из-за взрыва обрушилась крыша дома. Как сообщили ТАСС, под завалами могут находить люди. Кровля упала на две квартиры, в которых зарегистрировано девять человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.
31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. В результате погибли 39 человек. По официальной версии, причиной случившегося также стал взрыв бытового газа. В конце марта дом признали пригодным для жизни.
Ранее мы сообщали, что в Магнитогорске прогремел взрыв в жилом доме 31 декабря 2018 года. в результате чего секция дома обвалилась. Общее число погибших в результате обвала дома составило 39 человек.
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