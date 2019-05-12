В Киеве проходит Шествие матерей [ Редактировать ]
В Киеве проходит ежегодное Шествие матерей, цель которого привлечь внимание общества к проблемам матерей погибших украинских воинов, многодетных матерей, а также матерей с детьми с онкозаболеваниями, сообщает "Укринформ".
В шествии принимают участие около 300 человек, среди которых матери погибших воинов с их портретами.
Участники шествия зажигали лампадки у стены памяти, матери погибших оставляли имена сыновей на 15-метровом флаге, который планируют пронести до Владимирского собора.
Участники почтили погибших героев АТО/ООС, развернули Знамя Памяти, а также возложили цветы к Народной Стене Памяти.
Раньше сообщалось о том, что подарить маме на День матери. А также читайте, когда День матери в Украине: история праздника.
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