В Киеве проходит ежегодное Шествие матерей, цель которого привлечь внимание общества к проблемам матерей погибших украинских воинов, многодетных матерей, а также матерей с детьми с онкозаболеваниями, сообщает "Укринформ".

В шествии принимают участие около 300 человек, среди которых матери погибших воинов с их портретами.

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Участники шествия зажигали лампадки у стены памяти, матери погибших оставляли имена сыновей на 15-метровом флаге, который планируют пронести до Владимирского собора.

Участники почтили погибших героев АТО/ООС, развернули Знамя Памяти, а также возложили цветы к Народной Стене Памяти.

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