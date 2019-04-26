День матери в Украине празднуют во второе воскресенье мая. То есть День матери в этом году будет 12 мая.

Есть страны, которые отмечают праздник в день весеннего равноденствия - 21 марта (в основном на Ближнем Востоке). День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября.

В День матери 2019 в мире дети традиционно дарят открытки и поделки, сделанные своими руками, читают своим мамам стихи, поют песни или готовят завтраки.

Японцы пытались ввести подобный праздник еще в 1931 году. Тогда они связали День матери с днем рождения императрицы. Но дольше одного года традиция не продержалась. Сейчас они, как большинство стран мира, дарят матерям цветы во второе воскресенье мая.

В Мексике на День матери в церквях на католических мессах обязательно поют особую песню: "Las mañanitas". После чего устраивают праздничные обеды.

А вот в Австралии на официальном уровне не празднуют День матери. Но люди все равно почитают своих матерей, дарят им цветы и маленькие подарки.

В Австрии во второе воскресенье мая во всех ресторанах появляется особое меню для мам.

Можно сказать, что в Турции День матери празднуют каждую пятницу. Хотя, на самом деле, все гораздо прозаичнее - когда женщина выходит замуж, то пятница становится тем днем, когда она может посетить свою семью.

История праздника:

В США День матери впервые публично был поддержан известной американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. День матери по версии Джулии Уорд - день единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Концепция Джулии Уорд не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах.

В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери. Анна написала письма в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. В 1910 году штат Виргиния первый признал День Матери официальным праздником.

В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей. Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны (в их числе: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия,Мексика, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты,Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Австралия, Украина, Эстония и др.), а еще более тридцати отмечают праздник в другие дни.

Почитание женщины-матери в Украине является давней традицией, ее с давних времен восхваляли как берегиню семьи, рода и народа. Позже это почитание усилилось поклонением Матери Божьей - заступнице и покровительнице всех украинцев, а в дальнейшем - любовью к созданной в мечтах матери-Украине.



А в современной Украине законодательно празднование Дня матери было установлено в 1999 году, в связи с чем давняя традиция празднования Дня матери сегодня приобретает новое звучание.

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