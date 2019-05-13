На півночі Буркіна-Фасо напали на католицьку церкву.

Два десятки озброєних чоловіків увірвалися до храму на початку служби і відкрили вогонь по вірянах. Після цього підпалили будівлю та розташовані біля неї магазини і невеликий ресторан.

Внаслідок атаки закинули шестеро людей, зокрема і священик. Сили безпеки країни зараз розшукують злочинців.