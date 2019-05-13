Панаму сколихнув потужний землетрус: є постраждалі [ Редактировать ]
Потужний землетрус сколихнув район на кордоні Коста-Рики та Панами, - про це повідомляє геологічна служба США.
Внаслідок поштовхів постраждали щонайменше п'ятеро людей - зокрема, двоє дітей - 7 і 8 років, 17-літній підліток, а також жінки 37 і 98 років. Про їхній стан наразі нічого не відомо.
Стихія повністю зруйнувала два житлових будинки, ще два частково пошкоджені.
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