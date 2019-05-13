Отца подозревают в изнасиловании несовершеннолетней дочери [ Редактировать ]
В изнасиловании несовершеннолетней дочери подозревается житель Винницкой области. Сообщение о преступлении поступило от 54-летней матери ребенка. 55-летнему отцу объявили о подозрении.
Потерпевшая 2007 года рождения. До избрания меры пресечения подозреваемый задержан в процессуальном порядке, он находится в изоляторе временного содержания.
В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного части 4 статьи 152 УК Украины (изнасилование). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Киеве изнасиловали девушку у ее собственного дома.
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