В Запорожье сотрудники патрульной полиции задержали подозреваемого в изнасиловании женщины-водителя трамвая, сообщает "Униан".

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Отреагировав на сообщение об ограблении в трамвае, патрульные прибыли на место происшествия. 40-летняя водитель трамвая рассказала правоохранителям, что на остановке в пустой трамвай зашел неизвестный мужчина, который сразу начал ей угрожать физической расправой, и требовал, чтобы она остановила вагон.

"После остановки мужчина начал бить женщину бутылкой по голове, отобрал у пострадавшей сумку с деньгами, после чего изнасиловал ее. Злоумышленника испугал посторонний шум, он выбежал из трамвая и скрылся", - говорится в сообщении.

Потерпевшая назвала полицейским приметы насильника и правоохранители установили, что им может быть 33-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление. Полицейские прибыли по месту проживания подозреваемого, однако он выпрыгнул с 3-го этажа дома и сбежал. На следующий день подозреваемого задержали.

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