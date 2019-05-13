Впервые за долгий промежуток времени Мурат Налчаджиоглу, бывший муж Ани Лорак, встретился со своей дочкой Софией. Мужчина забрал ребенка на выходные. Соответствующие фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

В первый день они сходили в ресторан, где их развлекал аниматор, а после отправились на представление.

А на второй день своего свидания Мурат отвел дочку в контактный зоопарк.

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Судя по всему, Лорак не стала проводить время в компании бывшего мужа. Во всяком случае, Мурат не опубликовал ни одного фото с ней.

Раньше сообщалось о том, что Ани Лорак умилила поклонников семейным фото. А обнаженный муж Наташи Королевой ошарашил публику.