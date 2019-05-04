Муж Ани Лорак лишился бизнеса после развода со звездой [ Редактировать ]
Бывший супруг Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу после развода с украинской певицей решил распрощаться с бизнесом. Мурат объявил о закрытии ночного клуба Famous в Киеве. СМИ связывают это с разрывом звездной пары, но сам бизнесмен утверждает, что готовит новый проект.
Так, в своем Instagram Мурат опубликовал новость о том, что закрывает развлекательное заведение, и пригласил киевлян на последние вечеринки в честь этого события.
"Я, Мурат, учредитель Famous, приглашаю каждого из вас! Спасибо друзья, что были все эти 5 лет вместе со мной. P.S. Скоро порадуем вас новым проектом!", - написал в посте Налчаджиоглу.
Напомним, что ранее бывший муж Лорак закрыл свой караоке-бар. Ему также принадлежат загородный пляжный комплекс "Бирюза", ресторан на Днепре "Мангал" и клуб Dali Park. Мурат является руководителем люксовой косметической компании.
Раньше сообщалось о том, что Ани Лорак умилила поклонников семейным фото. А обнаженный муж Наташи Королевой ошарашил публику.
по теме
Отец покойной Началовой и ее бойфренд не могут поделить квартиру
Спустя 40 дней после смерти певицы Юлии Началовой ее близкие продолжают спорить из-за имущества
Топалов взбудоражил сеть постельным видео с Тодоренко
Регина Тодоренко и Влад Топалов в постели записали видео
Поляковой открыли звезду на "голливудской аллее" в Киеве
В центре Киева открыли звезду Оле Поляковой
Alyona Alyona в купальнике шокировала поклонников (фото)
Украинская певица опубликовала новый снимок, чем взбудоражила фанов
60-летняя Мадонна стала невестой (видео)
Американская поп-дива Мадонна шокировала публику