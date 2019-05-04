Бывший супруг Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу после развода с украинской певицей решил распрощаться с бизнесом. Мурат объявил о закрытии ночного клуба Famous в Киеве. СМИ связывают это с разрывом звездной пары, но сам бизнесмен утверждает, что готовит новый проект.

Так, в своем Instagram Мурат опубликовал новость о том, что закрывает развлекательное заведение, и пригласил киевлян на последние вечеринки в честь этого события.

"Я, Мурат, учредитель Famous, приглашаю каждого из вас! Спасибо друзья, что были все эти 5 лет вместе со мной. P.S. Скоро порадуем вас новым проектом!", - написал в посте Налчаджиоглу.

Напомним, что ранее бывший муж Лорак закрыл свой караоке-бар. Ему также принадлежат загородный пляжный комплекс "Бирюза", ресторан на Днепре "Мангал" и клуб Dali Park. Мурат является руководителем люксовой косметической компании.

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