Порошенко встретился со Столтенбергом: о чем говорили политики [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой обсудили дальнейшее развитие практического сотрудничества Украины с альянсом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Так, Порошенко подчеркнул неизменность законодательно определенного курса евроатлантической интеграции Украины, который имеет мощную поддержку в украинском обществе.
"Была отмечена важность дальнейшего развития практического сотрудничества Украины с НАТО, прежде всего с целью усиления безопасности в акватории Черного и Азовского морей. Кроме этого, подчеркнута необходимость усиления давления на Россию с целью освобождения пленных украинских моряков", - говорится в сообщении.
Президент Украины выразил надежду, что государства-члены НАТО поддержат евроатлантические стремления Украины, которая готова "уже сегодня приступить к выполнению плана действий по членству в НАТО".
"Была подчеркнута важность следующего саммита Альянса в Лондоне для фиксации евроатлантических амбиций Украины. Были также обсуждены вопросы подготовки запланированного на июль этого года визита в Украину Североатлантического Совета НАТО", - сообщили в пресс-службе главы государства.
Ранее мы писали о том, что Порошенко наградил Туска и Юнкера орденами. Также Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.
по теме
Порошенко наградил Туска и Юнкера орденами (видео)
В понедельник, 13 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко наградил председателя Европейского совета и президента Европейской комиссии
День матери: как украинские политики поздравили своих мам
Как украинские политики поздравили своих мам с их праздником
Инаугурация в Украине: Зеленский обратился с жесткими требованиями к парламенту (видео)
Владимир Зеленский записал резкое видеообращение к парламенту и Петру Порошенко
Российские паспорта на Донбассе: Порошенко обратился к Меркель
Президент Украины Петр Порошенко созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России
Петро Порошенко хвилиною мовчання вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні та на Донбасі
Петро Порошенко та урядовці поклали квіти біля могили Невідомого солдата. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих