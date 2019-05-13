Порошенко наградил Туска и Юнкера орденами (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 13 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко наградил председателя Европейского совета Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого - высшей государственной наградой для иностранных граждан.
"Горд возможностью наградить большого друга Украины, президента Европейского совета Дональда Туска высокой государственной наградой орденом Ярослава Мудрого", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Он также поблагодарил Туска за понимание и надежную поддержку Украины "на пути возвращения в единую семью европейских народов", а также за отстаивание украинского суверенитета и территориальной целостности.
Позже в Брюсселе после встречи с Туском Порошенко сказал журналистам, что наградил орденом Ярослава Мудрого также президента Европейской комиссии Жана Клода Юнкера.
Ранее мы писали о том, что Петр Порошенко наградил Варфоломея орденом.
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