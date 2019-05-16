Отопление в Украине: в команде Зеленского сделали заявление [ Редактировать ]
В четверг, 16 мая, в команде Владимира Зеленского сделали заявление об обеспечении тепла в домах украинцев зимой.
"Сегодня цена на топливо значительно ниже, поэтому логичное решение: начать запасаться газом на предстоящий отопительный сезон. И более того, искать надежные источники поставок, особенно на фоне того, что до сих пор не определены условия поставки газа из России в ЕС через Украину с 1 января 2020 года", - сказано в сообщении.
Мы рассчитываем на сотрудничество с правительством и воплощение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами. Только так, совместными усилиями мы обеспечим достаточное количество газа для домов украинцев.
Напомним, что 16 мая Верховная Рада Украины назначила дату инаугурации Владимира Зеленского.
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