Порошенко ввел в действие важное решение СНБО [ Редактировать ]
Действующий Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 мая 2019 года об организации планирования в секторе безопасности и обороны. Соответствующий указ №225/2019 опубликован на сайте Президента Украины.
"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 мая 2019 года "Об организации планирования в секторе безопасности и обороны Украины"(прилагается)", - говорится в указе.
Отмечается, что контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие указом, будет осуществлять секретарь СНБО Украины.
Ранее в СНБО анонсировали ликвидацию "Укроборонпрома".
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