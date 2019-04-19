Президент Украины Петр Порошенко созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за решения суда об отмене национализации "Приватбанка".

"Решение Окружного административного суда Киева относительно "Приватбанка" - попытка отменить все нормативные решения правительства и СНБО о национализации, которые приняли в 2016 году", - заявил Порошенко.

Напомним, что суд принял соответствующее решение 18 апреля по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства. Все потому, что ответчики не доказали в суде, что банк был неплатежеспособен на момент его национализации.

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Президент Украины также подчеркнул, что такой шаг суда разрушает финансовую банковскую систему государства. Кроме того, тревожным он считает реакцию международных партнеров на решение суда.

А именно - представительства США и Евросоюза в Украине, которые выразили поддержку правительству Украины и НБУ в вопросе национализации "Приватбанка" и подчеркнули, что будут внимательно следить.

"Сегодня нашими скоординированными действиями мы должны убрать любые риски, защитить интересы людей, защитить позицию относительно стабильности национальной единицы и не допустить панику на рынке", - добавил Порошенко.

Председатель Национального Банка Украины Яков Смолий решение об отмене национализации "Приватбанка" назвал "неожиданным и нелепым". Смолий напомнил, что принятые в 2016 году решения по национализации было единым правильным для того, чтобы сохранить стабильность на финансовом рынке и не допустить социального срыва.

Глава НБУ отмечает, что возвращение банка к предыдущим владельцам - невозможно, его закон не предусматривает. Однако в случае отмены национализации Фонда гарантирования вкладов придется выплатить вкладчикам около 100 миллиардов гривен. Эти средства будут эмиссионными и могут существенно повлиять на инфляцию и курс.

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Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Макарова отметила, что ведомство также не соглашается с решением суда.

Министр юстиции Украины Павел Петренк призвал присутствующих на заседании СНБО инициировать обращение в Высшую квалификационную комиссию судей Украины, чтобы ускорить процесс квалификационного оценивания судей на первой инстанции (таковым является окружной суд города Киева, который принял решение по "Приватбанку").

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