В городе Риверсайд возле Лос-Анджелеса (США) потерпел крушение истребитель ВВС США F-16 . Об этом сообщил телеканал ABC.



Отмечается, что самолет упал на крышу нежилого здания, расположенного возле авиабазы. После крушения в строении возник пожар. Во время инцидента самолет возвращался на место базировани - авиабазу Марч Эйр.

Офис местного шерифа подтвердил падение воздушного судна и добавил, что пилот успел катапультировался. Его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что венгерские истребители перехватили самолет России. Также в США впервые испытали в бою истребители F-35A.