Истребитель F-16 врезался в здание (фото) [ Редактировать ]
В городе Риверсайд возле Лос-Анджелеса (США) потерпел крушение истребитель ВВС США F-16 . Об этом сообщил телеканал ABC.
Отмечается, что самолет упал на крышу нежилого здания, расположенного возле авиабазы. После крушения в строении возник пожар. Во время инцидента самолет возвращался на место базировани - авиабазу Марч Эйр.
Офис местного шерифа подтвердил падение воздушного судна и добавил, что пилот успел катапультировался. Его госпитализировали.
Ранее сообщалось, что венгерские истребители перехватили самолет России. Также в США впервые испытали в бою истребители F-35A.
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