Пилоты Военно-воздушных сил Венгрии перехватили российский самолет Ан-26, который находился в воздушном пространстве стран Балтии без разрешения, пишет 24tv.ua.

В Министерстве обороны Венгрии отметили, что 13 мая с базы Объединенного противовоздушного центра НАТО, которая базируется в Германии, были подняты по тревоге несколько истребителей ВВС Венгрии.

В рамках международных норм, венгерские пилоты Воздушной полиции Балтии распознали российский самолет Ан-26 и поднялись в небо Балтии для его перехвата, поскольку тот находился в воздушном пространстве без соответствующих разрешений и согласований.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации инцидент пока никак не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что США впервые испытали в бою истребители F-35A.