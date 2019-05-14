Венгерские истребители перехватили самолет РФ [ Редактировать ]
Пилоты Военно-воздушных сил Венгрии перехватили российский самолет Ан-26, который находился в воздушном пространстве стран Балтии без разрешения, пишет 24tv.ua.
В Министерстве обороны Венгрии отметили, что 13 мая с базы Объединенного противовоздушного центра НАТО, которая базируется в Германии, были подняты по тревоге несколько истребителей ВВС Венгрии.
В рамках международных норм, венгерские пилоты Воздушной полиции Балтии распознали российский самолет Ан-26 и поднялись в небо Балтии для его перехвата, поскольку тот находился в воздушном пространстве без соответствующих разрешений и согласований.
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации инцидент пока никак не прокомментировали.
Ранее сообщалось, что США впервые испытали в бою истребители F-35A.
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