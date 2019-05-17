Инаугурация Зеленского: Порошенко подписал указ [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании организационного комитета по проведению инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в указе №228/2019 от 16 мая.
"С целью надлежащей организации проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины, постановляю образовать Организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины", - говорится в тексте документа.
"Организационному комитету в двухдневный срок утвердить план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины", - говорится в указе.
МИД Украины поручено решить вопросы, связанные с приглашением иностранных делегаций на инаугурацию.
Напомним, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая 2019 года. В свою очередь, новоизбранный президент прокомментировал решение парламента.
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