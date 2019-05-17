Главу службы занятости задержали [ Редактировать ]
В пятницу, 17 мая, военная прокуратура задержала группу должностных лиц во главе с исполняющим обязанности председателя Госслужбы занятости Валерием Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.
"Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе и.о. председателя государственной службы занятости Украины В.Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения", - написал он.
По словам генпрокурора, под контролем правоохранителей мошенники получили почти полмиллиона гривен.
Ранее сообщалось, что НАБУ провело обыски у львовских чиновников. Также в НАБУ озвучили результаты расследования по делу Гладковских.
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