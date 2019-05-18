В день памяти жертв депортации крымских татар новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к крымским татарам и сказал, что верит в присоединение Крыма обратно в Украину.

"Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа - никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину. И сейчас они снова стали жертвами репрессий - как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму. Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день. Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим будет путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с Кырымлы. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!", - написал новоизбранный президент.

Напомним, 18 мая в Украине чтят память жертв депортации крымских татар.