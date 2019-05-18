Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского намерена в первые 100 дней провести "аудит государства", чтобы понять, в каком состоянии они получают государство. Об этом идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук заявил в эфире "112 Украина", передает "Униан".

"Блестящий вопрос (о переписи населения, - ред.) и он у нас стоит одним из первых. Потому, что мы начали с того, что по состоянию на сегодня никто не понимает, что в государстве есть и кто есть в государстве. Для того, чтобы делать любые преобразования, мы должны знать человеческий ресурс, финансовый ресурс и временной ресурс. По состоянию на сегодня – у нас в программе это вписано и это то, чем мы займемся в первые 100 дней – это объявление аудита государства, мы должны понять, в каком состоянии сегодня переходит государство", - заявил Стефанчук.

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"Разумеется, не во всех сферах мы можем привлечь международные институты, потому что это связано с государственной тайной. Но для нас важно сегодня понять, каково состояние финансовых обязанностей в Украине, состояние инфраструктуры в Украине, состояние обязательств международных, где мы, в каком мире, и что очень важно, о чем говорил зритель, сколько сегодня реально людей в Украине", - прокомментировал Стефанчук.

По словам идеолога команды Зеленского, от результатов переписи населения зависит и количество депутатов в Верховной Раде, социальные программы и остальные.

"Это же не нормально, что у нас сегодня – мы даже не знаем не то что сколько людей, а сколько людей имеют какие правовые статусы, потому что если вы заглянете в любую областную администрацию, вы увидите, что там половина людей, которые имеют инвалидность второй группы, чернобыльцы, так далее – люди, которые никогда там не были. Нам нужно провести аудит, и только после этого мы можем честно с народом начать дискуссии, как ее развивать", - добавил Стефанчук.

Ранее мы сообщали, что Зеленский пообещал украинцам "зеркальные дороги".