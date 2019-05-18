Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар - Петро Порошенко [ Редактировать ]
18 травня Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар та відзначає День боротьби за права кримськотатарського народу.
По всій країні проходять заходи до 75 роковин трагедії. У столиці вони розпочалися ще з учорашнього вечора і тривають сьогодні протягом усього дня.
Президент Петро Порошенко заявив, що сподівається на внесення змін до Конституції щодо автономії кримськотатарського народу. За його словами вони допоможуть у боротьбі за повернення території Криму до складу України.
"Має бути завершене законодавче закріплення невід'ємного права кримськотатарського народу, як корінного народу України, на самовизначення в складі незалежної української держави. Сподіваюся, із внесенням змін до Конституції України щодо визнання закріплення права кримськотатарського народу на національно-територіальну автономію в складі Української держави. Я твердо переконаний, що ми лише посилимося в наших прагненнях до відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом", - зазначив Петро Порошенко, президент України.
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