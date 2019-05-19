Евровидение-2019: кто победил (турнирная таблица) [ Редактировать ]
18 мая стало известно, кто победил на "Евровидении-2019".
Еще до старта конкурса букмекеры сделали свои ставки на результаты. Так, по прогнозам фаворитом конкурса был участник из Нидерландов.
Однако, победителем по оценкам жюри стал Джон Лундвик из Швеции.
Результаты голосования жюри
Позже огласили результаты зрителей и по общей сумме баллов "Евровидение 2019" выиграли - Нидерланды.
Турнирную таблицу смотрите ниже:
Результаты "Евовидения-2019"
Песня-победитель "Евровидения"
Стоит отметить, что Мадонна шокировала выступлением на сцене "Евровидения".
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