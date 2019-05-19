Евровидение-2019 выиграли Нидерланды (видео) [ Редактировать ]
Победителем "Евровидения 2019" стал участник от Нидерландов с песней "Arcade". По результатам голосования жюри и телезрителей певец получил 492 балла.
Финал "Евровидения 2019" состоялся в израильском городе Тель-Авив 18 мая. В финале за первенство соревновались 26 участников. 20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 14 и 16 мая.
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