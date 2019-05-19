Порошенко наградил Волкера почетным орденом [ Редактировать ]
Действующий Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера.
Соответствующий указ обнародован на сайте Главы государства.
"За весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности украинского государства постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Курта Волкера - специального представителя Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины", - говорится в тексте указа.
На днях Порошенко наградил Туска и Юнкера орденами.
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