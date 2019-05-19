В Евросоюзе сделали заявление о будущем Украины [ Редактировать ]
В мире сложно найти место, где принципы Европейского союза ценят больше, чем в Украине. Об этом сказал председатель представительства ЕС в Украине посол Хьюг Мингарелли.
"День Европы является невероятно важным в вашей стране из-за очень особой причины. Сложно найти место в мире, где Европейский союз ценят больше, чем в Украине. Есть очень немного мест в мире, где принципы, по которым построен ЕС, ценятся больше, чем в Украине. И именно поэтому, как сказал президент ЕС Дональд Туск несколько недель назад, - "не может быть безопасной Европы без безопасной Украины" и мы не видим ЕС без Украины. Это одно и тоже", - заявил Мингарелли.
"Украина - это Европа в ее разнообразии, Украина это Европа в ее исключительном демократическом подходе. Украина - это Европа в ее решимости общества, Украина - Европа в креативности ее граждан", - добавил он.
Ранее Мингарелли заявил, что Украина не использовала 8 млрд евро помощи.
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