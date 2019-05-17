В Евросоюзе рассказали, кто приедет на инаугурацию Зеленского [ Редактировать ]
Европейский Союз на церемонии инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского будет представлять вице-президент Европейской Комиссии Марош Шефчович.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"От ЕС будет вице-президент Шефчович", - сказали в ЕК.
Напомним, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая 2019 года. В свою очередь, новоизбранный президент прокомментировал решение парламента.
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