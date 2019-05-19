В Тель-Авиве завершился грандиозный финал песенного конкурса "Евровидение-2019". Среди 26 участников из разных страны победу одержал, как и предсказывали букмекеры, представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

Профессиональных жюри и зрителей артисту удалось очаровать благодаря лирической песне "Arcade".

Композиция, принесшая артисту победу на конкурсе - о безответной любви. Дункан Лоуренс поет о том, что любовь - это игра, и порой без шанса на победу.

Текст песни:

A broken heart is all that's left

I'm still fixing all the cracks

Lost a couple of pieces when

I carried it, carried it, carried it home

I'm afraid of all I am

My mind feels like a foreign land

Silence ringing inside my head

Please, carry me, carry me, carry me home

I spent all of the love I've saved

We were always a losing game

Small-town boy in a big arcade

I got addicted to a losing game Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game How many pennies in the slot?

Giving us up didn't take a lot

I saw the end 'fore it begun

Still I carried, I carried, I carried on Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

I don't need your games, game over

Get me off this rollercoaster

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game Перевод на русский:

Разбитое сердце - все, что у меня осталось,

И я все стараюсь собрать его осколки,

Но пару кусочков я потерял,

Пока волочил его домой.

Я боюсь самого себя,

В голове совершенно незнакомые мне мысли,

А тишина бьет молотом в голове,

Прошу, отвези меня, отвези меня домой.

Я подарил тебе всю сохранившую любовь,

Но наша игра заранее была обречена на провал.

Паренек из маленького городка в большой игре,

Но я увлекся этой безнадежной игрой.

Ууу, ууу,

Теперь я понимаю,

Что любить тебя - это безнадежная игра.

Сколько монеток нужно положить в слот?

Чтобы нас разлучить, много не понадобилось.

Я предвидел конец раньше, чем все началось,

Но я продолжал идти, идти вперед.

Я подарил тебе всю сохранившую любовь,

Но наша игра заранее была обречена на провал.

Паренек из маленького городка в большой игре,

Но я увлекся этой безнадежной игрой.

Ууу, ууу,

Теперь я понимаю,

Что любить тебя - это безнадежная игра.

Больше не хочу играть в твои игры, игра закончена,

Я хочу слезть с этих американских горок.

Больше не хочу играть в твои игры, игра закончена,

Я хочу слезть с этих американских горок.

Я подарил тебе всю сохранившую любовь,

Но наша игра заранее была обречена на провал.

Паренек из маленького городка в большой игре,

Но я увлекся этой безнадежной игрой.

Ууу, ууу,

Теперь я понимаю,

Что любить тебя - это безнадежная игра.

Полную турнирную таблицу финала "Евровидения" смотрите тут.