В Тель-Авиве завершился грандиозный финал песенного конкурса "Евровидение-2019". Среди 26 участников из разных страны победу одержал, как и предсказывали букмекеры, представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

Профессиональных жюри и зрителей артисту удалось очаровать благодаря лирической песне "Arcade".

Композиция, принесшая артисту победу на конкурсе - о безответной любви. Дункан Лоуренс поет о том, что любовь - это игра, и порой без шанса на победу.

Текст песни:

A broken heart is all that's left

I'm still fixing all the cracks

Lost a couple of pieces when

I carried it, carried it, carried it home

I'm afraid of all I am

My mind feels like a foreign land

Silence ringing inside my head

Please, carry me, carry me, carry me home

I spent all of the love I've saved

We were always a losing game

Small-town boy in a big arcade

I got addicted to a losing game

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

How many pennies in the slot?

Giving us up didn't take a lot

I saw the end 'fore it begun

Still I carried, I carried, I carried on

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game