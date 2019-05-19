Песня победителя Евровидения 2019: видео и перевод на русский [ Редактировать ]
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В Тель-Авиве завершился грандиозный финал песенного конкурса "Евровидение-2019". Среди 26 участников из разных страны победу одержал, как и предсказывали букмекеры, представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.
Профессиональных жюри и зрителей артисту удалось очаровать благодаря лирической песне "Arcade".
Композиция, принесшая артисту победу на конкурсе - о безответной любви. Дункан Лоуренс поет о том, что любовь - это игра, и порой без шанса на победу.
Текст песни:
A broken heart is all that's left
I'm still fixing all the cracks
Lost a couple of pieces when
I carried it, carried it, carried it home
I'm afraid of all I am
My mind feels like a foreign land
Silence ringing inside my head
Please, carry me, carry me, carry me home
I spent all of the love I've saved
We were always a losing game
Small-town boy in a big arcade
I got addicted to a losing game
Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
All I know, all I know
Loving you is a losing game
How many pennies in the slot?
Giving us up didn't take a lot
I saw the end 'fore it begun
Still I carried, I carried, I carried on
Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
All I know, all I know
Loving you is a losing game
Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
All I know, all I know
Loving you is a losing game
I don't need your games, game over
Get me off this rollercoaster
Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
All I know, all I know
Loving you is a losing game
Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
All I know, all I know
Loving you is a losing game
Перевод на русский:
Разбитое сердце - все, что у меня осталось,
И я все стараюсь собрать его осколки,
Но пару кусочков я потерял,
Пока волочил его домой.
Я боюсь самого себя,
В голове совершенно незнакомые мне мысли,
А тишина бьет молотом в голове,
Прошу, отвези меня, отвези меня домой.
Я подарил тебе всю сохранившую любовь,
Но наша игра заранее была обречена на провал.
Паренек из маленького городка в большой игре,
Но я увлекся этой безнадежной игрой.
Ууу, ууу,
Теперь я понимаю,
Что любить тебя - это безнадежная игра.
Сколько монеток нужно положить в слот?
Чтобы нас разлучить, много не понадобилось.
Я предвидел конец раньше, чем все началось,
Но я продолжал идти, идти вперед.
Я подарил тебе всю сохранившую любовь,
Но наша игра заранее была обречена на провал.
Паренек из маленького городка в большой игре,
Но я увлекся этой безнадежной игрой.
Ууу, ууу,
Теперь я понимаю,
Что любить тебя - это безнадежная игра.
Больше не хочу играть в твои игры, игра закончена,
Я хочу слезть с этих американских горок.
Больше не хочу играть в твои игры, игра закончена,
Я хочу слезть с этих американских горок.
Я подарил тебе всю сохранившую любовь,
Но наша игра заранее была обречена на провал.
Паренек из маленького городка в большой игре,
Но я увлекся этой безнадежной игрой.
Ууу, ууу,
Теперь я понимаю,
Что любить тебя - это безнадежная игра.
Полную турнирную таблицу финала "Евровидения" смотрите тут.
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