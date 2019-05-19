Верка Сердючка устроила "жаркие" танцы на сцене "Евровидения" (видео) [ Редактировать ]
В субботу, 18 мая, на сцене "Евровидения 2019" в Израиле в качестве приглашенного звездного гостя выступила украинская звезда Верка Сердючка.
Украинская исполнительница, участница и обладательница второго места на "Евровидении 2007", стала одной из приглашенных мировых звезд, которая выступила в гранд-финале конкурса.
Верка Сердючка исполнила песню Нетты Барзилай "Toy", что произвело фурор в зрительном зале.
Выступила Сердючка в своем знаменитом серебряном костюме, в котором уже был на сцене "Евровидения".
Как это было, смотрите ниже:
Напомним, в день финала "Евровидения" произошел скандал. Беларусь отстранили от голосования.
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