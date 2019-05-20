Новоизбранный президент Владимир Зеленский участвует в репетиции своей инаугурации, которая должна состояться в понедельник, 20 мая, сообщает "Громадське".

Репетиция проходит в воскресенье вечером в правительственном квартале Киева. Ко всему, правоохранители ограничили движение транспорта в правительственном квартале и доступ к Верховной Раде.

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В то же время ,доступ к Мариинскому парку, из которого Зеленский планирует начать свой путь к парламенту 20 мая, силовики не ограничивали, хотя его территорию также охраняют.

Володимир Зеленський прибув до Маріїнського палацу на репетицію інавгурації президента України pic.twitter.com/ByUGZQFTRr — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 мая 2019 г.

В урядовому кварталі триває підготовка до інавгурації президента: Володимир Зеленський бере участь в репетиції церемонії поблизу будівлі Верховної Ради pic.twitter.com/PCSGaSVcy9 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 мая 2019 г.

Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая. Торжественные мероприятия начнутся в 10 часов утра. По случаю вступления нового президента в должность в Киев прибудут многие главы государств и их правительств. В связи с этим движение на центральных улицах будет частично или полностью перекрыто.

Стоит отметить, что на официальную часть инаугурации Владимира Зеленского приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича.