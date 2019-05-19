Инаугурация Зеленского: программа мероприятий [ Редактировать ]
В пресс-службе новоизбранного президента Владимира Зеленского обнародовали программу торжественных мероприятий на 20 мая по случаю его вступления на пост главы государства.
Согласно программе, с 10.00 до 11.00 Зеленский будет участвовать в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принятия им присяги украинскому народу.
С 11.05 до 11.20 Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины.
"С 11.20 до 11.50 состоится приветствие Зеленским и его супругой Еленой Зеленской глав иностранных делегаций в Мариинском дворце", - говорится в сообщении.
Также программой предусмотрено, что с 12.00 до 13.30 Зеленский примет участие в приеме для глав иностранных делегаций по случаю вступления на пост президента. С 14.30 до 17.00 запланированы двусторонние встречи Зеленского с главами иностранных делегаций в Администрации президента.
Ранее сообщалось, что в Раде состоится репетиция инаугурации.
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