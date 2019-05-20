British Airways осенью прекратит выполнение полетов по своему единственному маршруту в Украину Киев-Лондон, полеты по которому сейчас выполняются с частотой шесть раз в неделю, передает "Униан".

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Согласно данным системы бронирования авиаперевозчика, последний рейс состоится 3 октября.

"Мы с сожалением приостанавливаем рейсы в Киев. У нас была долгая история полетов в Украину, которой можно гордиться, но рейс больше не является экономически жизнеспособным", - сообщили в пресс-службе British Airways.

Авиакомпания сейчас ведет работу с другими авиаперевозчиками, чтобы перебронировать билеты пассажирам, которые успели сделать бронирования на отмененные рейсы. British Airways была единственным перевозчиком на линии Киев-Лондон, который летал в аэропорт Хитроу. Обслуживающая этот маршрут МАУ летает в Гатвик, Ryanair - в Станстед, Wizz Air - в Лутон.

Ранее сообщалось, что Великобритания изменила правила въезда в страну, а также что Великобритания изменила правила въезда в страну.