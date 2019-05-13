Самые пунктуальные авиакомпании в Украине (рейтинг) [ Редактировать ]
Согласно данным "Борисполя" всего восемь авиакомпаний были пунктуальными на 100%, передает "Сегодня".
Самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из международного аэропорта "Борисполь" в апреле, стали Air Arabia, Czech Airlines, Air Baltic, Ellinair, Belavia, Air Malta, Aegean Airlines и Aigle Azur. Они продемонстрировали пунктуальность в 100% случаев.
Qatar Airways, Turkish Airlines, Georgian Airways, Wind Rose, Ryanair и Air Astana выполняли рейсы вовремя в 90% случаях.
Пунктуальность на уровне 70-90% продемонстрировали Austrian Airlines, British Airways, Lufthansa, Международные авиалинии Украины, SWISS, Flydubai, Brussels, Air France, KLM, SkyUp, LOT, Laudamotion, Yanair, Iraqi Airways, Bukovyna и Bravo.
Ранее сообщалось, в Великобритании потерпел крушение самолет.
по теме
"Украл горючее для самолетов": в Борисполе произошло ЧП
Под Киевом мужчина перелез через забор и проник на охраняемую территорию вблизи аэропорта "Борисполь"
В аэропорту "Борисполь" показали карту Украины без Крыма
В понедельник, 29 апреля, в полицию обратился один из пассажиров аэропорта "Борисполь"
В киевском метро задержали пассажира с гранатами (фото)
На территории станции метро "Вокзальная" полиция обнаружила пассажира, у которого в сумке были гранаты
В Днепре перевернулась фура, есть пострадавшие
В понедельник, 13 мая, около 16:00, в Днепре на улице Каштановой случилось ДТП
Самая красивая бабушка мира: 60-летняя одесситка шокировала сеть
Победительница международного конкурса Светлана Гасс из Одессы признана самой красивой бабушкой мира