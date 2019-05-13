Согласно данным "Борисполя" всего восемь авиакомпаний были пунктуальными на 100%, передает "Сегодня".

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Самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из международного аэропорта "Борисполь" в апреле, стали Air Arabia, Czech Airlines, Air Baltic, Ellinair, Belavia, Air Malta, Aegean Airlines и Aigle Azur. Они продемонстрировали пунктуальность в 100% случаев.

Qatar Airways, Turkish Airlines, Georgian Airways, Wind Rose, Ryanair и Air Astana выполняли рейсы вовремя в 90% случаях.

Пунктуальность на уровне 70-90% продемонстрировали Austrian Airlines, British Airways, Lufthansa, Международные авиалинии Украины, SWISS, Flydubai, Brussels, Air France, KLM, SkyUp, LOT, Laudamotion, Yanair, Iraqi Airways, Bukovyna и Bravo.

Ранее сообщалось, в Великобритании потерпел крушение самолет.